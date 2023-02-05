За 8 месяцев боевых действий было введено в эксплуатацию больше дронов, чем за последние пять лет.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Министр обороны Украины Алексей Резников при встрече с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов сообщил, что важно поддерживать украинский рынок, в частности дронов широкого спектра применения(воздух-земля-вода)

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Украинский министр заявил, что потребность в беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых Сил Украины измеряется сотнями тысяч, ведь они используются в ряде боевых задач: корректировка артиллерии, нанесения поражения по вражеским объектам, эвакуация раненных.

По словам Алексея Резникова, Министерство обороны работает над заполнением возникшей потребности в беспилотных летательных аппаратах. Так за 8 месяцев боевых действий было взято на вооружение больше беспилотников, чем за последние пять лет.

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Министр отметил, что независимость военно-промышленного комплекса - важный фактор обороноспособности страны, поэтому одно из ключевых направлений Министерства обороны - развитие и поддержка отечественного рынка БПЛА.