Американский генерал Бен Ходжес, командующий силами армии Соединённых Штатов Америки в Европе и прошедший войну в Ираке и Афганистане, заявил, что Украина может вернуть Крым уже к концу 2023 года. Однако для этого нужны поставки дальнобойных ракет, в частности ATACMS(в поставках которых отказали) и GLSDB(огласить поставку которых могут совсем скоро)
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По мнению офицера, именно оперативные поставки высокоточного оружия помогут Вооружённым Силам Украины изолировать остров путём уничтожения логистических каналов снабжения. Бен Ходжес считает, что Украине необходимо разобраться с точками снабжения и на протяжение нескольких месяцев наносить удары по военным базам Джанкое, Севастополя, Саках - тогда военнослужащим придётся отступать.
Ядерное реагирование на потерю полуострова американский генерал назвал маловероятной из-за отношения Соединённых Штатов Америки к последствиям такого исхода, что служит ядерным сдерживанием.
Бен Ходжес также отметил недопустимость переговоров, которые станут России «вознаграждением за вторжение».