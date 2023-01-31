Но пока запроса от Украины не поступало.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил на Гаагском брифинге с французским президентом Эмманюэлем Макроном, что их страна готова к поставкам Украине истребителей F-16. Только политик уточнил, что пока нет официального запроса от Украины, то и поставок тоже нет.

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В случае, если Украина отправит соответствующий запрос правительству Нидерландов, то его обязательно рассмотрят - уточнил Премьер-министр. На текущий момент вопрос поставок ещё даже не рассматривался нидерландским правительством.

Политик добавил, что его страна не ставит перед собой ограничений в военной помощи Украине и считает возможную поставку стране истребителей «очень большим шагом к украинской победе»

Эмманюэль Макрон поддержал слова своего коллеги, в том числе про передачу американских истребителей. Только вот простые ли это слова для рейтингов или реальные гарантии - непонятно.

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Ранее Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отказал Украине в поставках истребителей F-16 соответствующим ответом журналисту. Отмечается, что он мог не расслышать вопрос.