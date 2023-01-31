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Президент США Джо Байден отказал Украине в передаче истребителей F-16
Допускается, что он просто не расслышал вопроса.
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Не так давно была новость, что Украина готовится к возможной передаче американских истребителей F-15 и F-16 или их аналогов. Иностранные издания ссылались на источники в Пентагоне, где говорилось, что вопрос таких поставок будет обсуждается в течение недели.

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Вопрос касаемо поставок истребителей F-16 был напрямую задан самому Президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену, на что он ответил: «Нет»

Своим ответом американский президент опроверг возможность поставок истребителей в Украину. Правда, допускается, что он просто не расслышал вопроса, так как в тот момент выходил с вертолёта и быстрым шагом подошёл к представителям прессы. Учитывая историю казусов с Байденом, такой вариант вполне возможен.

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Ранее Администрация Президента Соединённых Штатов Америки заявляла, что никогда не откидывала поставки какой-либо военной техники, учитывая фазу конфликта, на котором он находится. Хотя вопрос поставок истребителей действительно сложный и информация о нём вряд ли будет разглашаться предварительно.

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#сша #украина #байден #джо байден #f-16
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