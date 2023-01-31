На фоне продвижения российской армии в Украине, а также имеющегося «активного» резерва военнослужащих из мобилизованных лиц, секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Алексей Данилов прокомментировал возможное наступление России.
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Политик заявил, что Украина понимает угрозы и риски, поэтому очень мощно готовится к такому исходу. Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно общается с иностранными партнёрами для усиления военной поддержки. Также добавив, что идёт работа и внутри самого государства.
Алексей Данилов отметил, что хотя это вызов украинской стороне, она его выдержит, так как 24 февраля 2022 года всё было гораздо сложнее, ведь Украина была одна. Сейчас ситуация изменилась и стране помогают иностранные государства будь-то экономически, политически или военной техникой.
Ранее Алексей Данилов сказал, что он не настолько оптимистичен, чтобы планировать победу Украины через две - три недели, но уверен, что это будет, хотя ситуация действительно сложная и впереди много работы.