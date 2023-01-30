Джеймс Ставридис, ранее занимающий должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сделал заявление перед изданием New York Post, что поставляемые Украине американские, британские и немецкие танки станут «важным военным шагом и переломным моментом» и «принесут огромные проблемы армии Владимира Путина»
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По мнению отставного командира войск НАТО, переданные Украине танки значительно усилят наступательные операции. Он также отметил преимущество Украины: армия России расположена вдоль фронта, который проходит далеко от российских границ, поэтому танки можно замаскировать и использовать для прорыва линии обороны. Уничтожив логистическую цепочку противника, можно ограничить его способности.
Действия НАТО Ставридис назвал единством запада, что является «сильным политическим и дипломатическим сигналом»
Стоит отметить, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Вооружённым Силам Украины нужно 300 - 500 танков для наступления, причём переданные с минимальной разницей во времени.