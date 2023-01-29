Известно, что Украина настаивает на поставках истребителей F-15 и F-16 или их европейских аналогов, отправив соответствующий запрос Соединённым Штатам Америки, которые исходя из этого формируют пакеты военной помощи украинской стороне.
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Politico сообщает, что в Пентагоне идёт вопрос согласования таких поставок, однако пока приоритет отдаётся артиллерии, бронетехнике и системам противовоздушной обороны. При этом издание ссылается на слова анонимного топ-чиновника Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки, который заявляет, что: «я не думаю, что мы против» и «в Пентагоне уйдёт неделя на решение вопроса касаемо поставки истребителей»
При этом спикер Военно-Воздушных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством инфраструктуры переоборудуют аэродромы и взлётно-посадочные полосы для американских истребителей.
Советник Министра обороны Украины Юрий Сак уточнил, что F-16 не просто истребители четвёртого поколения, а «именно то, что мы хотим»