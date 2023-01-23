Африканская страна Марокко на прошлой неделе передала Чехии 20 танков Т-72Б, которые были модернизированы и после переброшены в Украину на поле боя. Модернизацией танков занималась чешская компания Excalibur Army.
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Тогда предприятие по модернизации танков посетил Пётр Фиала, Премьер-Министр Чехии. На фотографиях можно заметить, что марокканские танки окрашены в песочный цвет(цвет армии Марокко). Решение о поставках Украине такого пакета военной помощи было принято на восьмой встречи в формате «Рамштайн», где как раз присутствовали представители от Туниса и Марокко.
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Известно, что Марокко могло получить советские танки белорусского происхождения, так как закупали их у страны в 1999 и 2000 году в следующем количестве:
Т-72 - 148 единиц;
Т-72Б - 136 единиц;
Т-72БК - 12 единиц;
Можно предположить, что заинтересованность африканской страны в поставках Украине своих танков связано с обещанием Соединённых Штатов Америки оказать финансовую поддержку странам, которые захотят избавиться от советской и российской техники путём её поставок Украине. Допускается, что танки могут быть позже заменены Марокко на американские M1 Abrams.
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