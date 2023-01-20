Материнская компания Google - Alphabet, объявила о сокращении 12 тысяч сотрудников из-за падения доходов компании. Число уволенных сотрудников составляет 6% от их общего числа по всему миру. В 2018 году компания одержала лидерство в международном списке 500 лучших работодателей по версии Forbes, в последующих годах продолжив эту традицию.
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Сокращение заденет сотрудников Google по всему миру и напрямую связано с падением доходности компании. Так в октябре 2021 года Alphabet имела доход на 27% больше, чем в том же месяце прошлого года. Ещё тогда компания хотя и не вошла в минус, но и не была приятно удивлена, ведь финансовый квартал 2021 года оказался самым худшим(+6% к доходу) за последние десять лет.
Ранее Alphabet удавалось избегать массовый сокращений, если сравнивать с другими технологическими гигантами Amazon, Meta или Twitter. Однако такие факторы, как значительный рост в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта(куда пытается пробиться компания), а также замедление цифровой рекламы, привели её к вынужденным мерам.