Доход компании за год опустился на 27%

Материнская компания Google - Alphabet, объявила о сокращении 12 тысяч сотрудников из-за падения доходов компании. Число уволенных сотрудников составляет 6% от их общего числа по всему миру. В 2018 году компания одержала лидерство в международном списке 500 лучших работодателей по версии Forbes, в последующих годах продолжив эту традицию.

реклама

Сокращение заденет сотрудников Google по всему миру и напрямую связано с падением доходности компании. Так в октябре 2021 года Alphabet имела доход на 27% больше, чем в том же месяце прошлого года. Ещё тогда компания хотя и не вошла в минус, но и не была приятно удивлена, ведь финансовый квартал 2021 года оказался самым худшим(+6% к доходу) за последние десять лет.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее Alphabet удавалось избегать массовый сокращений, если сравнивать с другими технологическими гигантами Amazon, Meta или Twitter. Однако такие факторы, как значительный рост в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта(куда пытается пробиться компания), а также замедление цифровой рекламы, привели её к вынужденным мерам.