Такая же зенитно-ракетная система размещена ещё на ряде московских зданий.

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В интернете появилось фото, на котором замечено как на крыше московского здания Минобороны и ряде других домов установлено нечто похожее на систему ПВО - ЗПРК «Панцирь-С1». Фотографии размещены OSINT-аналитиком Майклом Боровицом. Некоторые российские Telegram-каналы публикуют видео установки таких же систем ПВО на гражданской инфраструктуре, например по адресу Тетеринский переулок, дом 8.

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ЗПРК «Панцирь-С1» предназначен для прикрытия объектов гражданской и военной инфраструктуры в случае воздушной атаки. Система ПВО имела опыт применения в Сирии, где отметили ряд её недостатков:

ЗПРК не видит малоскоростные и малоразмерные цели; Радары ЗПРК реагируют на птиц, чем сбивают операторов с толку; «Мёртвая воронка» над ЗПРК делает его эффективным только не в случае одиночного размещения;

Никаких официальных комментариев от российского Министерства Обороны или местных властей касаемо размещения систем ПВО не предоставлено.

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Ещё в начале недели Telegram-каналы стали публиковать фотографии зенитно-ракетных систем С-400 в Москве, тогда сообщалось, что в Национальном парке «Лосиный остров» были вырублены деревья, чтобы разместить ЗРК.