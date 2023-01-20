В интернете появилось фото, на котором замечено как на крыше московского здания Минобороны и ряде других домов установлено нечто похожее на систему ПВО - ЗПРК «Панцирь-С1». Фотографии размещены OSINT-аналитиком Майклом Боровицом. Некоторые российские Telegram-каналы публикуют видео установки таких же систем ПВО на гражданской инфраструктуре, например по адресу Тетеринский переулок, дом 8.
реклама
ЗПРК «Панцирь-С1» предназначен для прикрытия объектов гражданской и военной инфраструктуры в случае воздушной атаки. Система ПВО имела опыт применения в Сирии, где отметили ряд её недостатков:
- ЗПРК не видит малоскоростные и малоразмерные цели;
- Радары ЗПРК реагируют на птиц, чем сбивают операторов с толку;
- «Мёртвая воронка» над ЗПРК делает его эффективным только не в случае одиночного размещения;
Никаких официальных комментариев от российского Министерства Обороны или местных властей касаемо размещения систем ПВО не предоставлено.
Ещё в начале недели Telegram-каналы стали публиковать фотографии зенитно-ракетных систем С-400 в Москве, тогда сообщалось, что в Национальном парке «Лосиный остров» были вырублены деревья, чтобы разместить ЗРК.