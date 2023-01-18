Такое заявление сделала пресс-служба Пригожина.

В Telegram канале пресс-службы Пригожина был задан вопрос: почему YouTube не заблокирован после ряда жалоб в Генеральную прокуратуру и какие перспективы у видеохостинга на территории России. Евгений Пригожин сообщил, что социальная сеть будет закрыта, а все её пользователи понесут наказание после запрета.

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По мнению главы ЧВК «Вагнер», видеохостинг не закрывает по двумя причинам: первая - не знают куда ещё можно выкладывать видео, вторая - в администрации президента сидят люди, ждущие завершения военного конфликта и пока США «отрегулирует нас», а мы «упадём к дядюшке Сэму на колени »

Пригожин назвал всех, кто выступает против блокировки YouTube - предателями своего народа и страны, питающиеся западом. Как аналогию YouTube он назвал платформы ВКонтакте, Одноклассники, ЯRUS и «прогосударственный RuTube, претензий к которому нет»

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Глава комитета Госдумы по государственной политике Александр Хинштейн заявил, что в парламенте впервые слышат о запрете YouTube. Впрочем, сегодня состоится обращение российского президента, где может будет информация, как-то наталкивающая на запрет «западных» информационных ресурсов.