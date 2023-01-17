Такое заявление сделало издание Defensenews.

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Издание Defensenews заявило, что правительство Китайской Народной Республики имеет планы по созданию собственной системы искусственного интеллекта, которую можно использовать в военных целях. Например, чтобы сравнять свои силы с армией Соединённых Штатов Америки.

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Китай имеет амбициозные планы на 2030 год: стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, благодаря чему уже в 2035 году получит возможность использовать его в военных целях. Считается, что страна работает над концепцией Multi-Domain Precision Warfare, аналогичной американской Joint All-Domain Command and Control, объединяющий все роды войск в одну целую систему.

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Ощущая возможную угрозу, этому пытаются препятствовать Соединённые Штаты Америки, ограничивая её технологически. Не так давно американцы приняли пакет санкций против Китая, запрещающий поставку производственных ускорителей, работающих на базе графических процессоров. Такой запрет остановил разработку ускорителя Hopper, который планировали NVIDIA продавать на китайском рынке.