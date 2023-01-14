Начиная с 2016 года идёт разработка отечественного мобильной операционной системы ОС «Аврора» на базе Sailfish OS. Компания запросила у правительства финансирование на общую сумму 22 миллиарда рублей, чтобы продолжить разработку, однако получила отказ.
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Как подтвердило Министерство цифровой политики России, операционная система исключена из программы «диджитализации» государственного сектора, поэтому не сможет претендовать на финансирование. Издание «Коммерсантъ» сообщило, что никаких финансирований на подобные цели не будет выделено ближайшие несколько лет.
Разработка операционной системы продолжится, но задержится, при этом придётся отказаться от определённых нововведений. Так, например, задуманный свой магазин приложений останется лишь нереализованной идеей.
Изначально планировалось, что ОС «Аврора» будет использоваться государственным сектором. Обычные пользователи же смогут увидеть первые смартфоны на базе отечественной операционной системы ближе к 2030 году.