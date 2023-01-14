Министр Обороны Италии Гвидо Крозетто развеял слух, что на страну оказывают давление Соединённые Штаты Америки, требуя усилить поставки и ускорить процедуру передачи уже обещанного вооружения. В пример приводились зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, которые были обещаны Украине, но так и не были переданы.
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По словам итальянского политика, все слухи выгаданы, а правительство не испытывает никакого давления: все поставки осуществляются исходя из запросов украинского правительства, при этом страна удовлетворена таким форматом сотрудничества. Стоит отметить, что обещанные комплексы SAMP-T, с передачей которых Италия не спешила, всё-таки попадут в пакет военной помощи и будут отправлены в ближайшее время.
Ранее итальянские газеты сообщали, что Соединённые Штаты Америки, а именно советник Президента по вопросам национальной безопасности, оказывает давление на Италию с целью ускорить поставки оружия в Украину.