Военно-промышленная компания L3Harris Technologies получила от Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки контракт на поставку 14 портативных комплексов ракетных систем VAMPIRE для Украины. Об это стало известно с официального сайта компании.
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Новое оружие может использоваться для отражения ракетных ударов или борьбы с беспилотными летательными аппаратами, наземными угрозами противника. L3Harris Technologies утверждают, что конкретной задачей VAMPIRE станет защита гражданской инфраструктуры.
Правительство Соединённых Штатов Америки обеспечит «поддоны» для ракетных систем, то есть автомобили, на которых будет транспортироваться само оружие.
Стоит отметить, что речь о поставках вышеуказанных комплексов зашла ещё летом прошлого года, однако только в декабре Пентагон смог подписать контракт с компанией. Общая стоимость контракта составляет 40 миллионов долларов и рассчитана на весь 2023 год: четыре единицы оружия до середины текущего года, остальное - до конца года.