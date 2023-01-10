Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Тайвань планирует создать аналог Starlink на случай войны с Китаем
Страна отмечает эффективность Starlink в Украине.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Тайвань активно ищет инвестиции для создания собственной спутниковой системы интернета по аналогии со Starlink Илон Маска, который на текущий момент действует в Украине в военных условиях. Страна желает позаботиться о таком варианте на случай войны с Китаем.

реклама

Министр цифровых технологий Тайваньского острова Одри Тан отмечает успех работающего спутникового интернета Starlink в Украине. По словам представителя правительства, главная цель Тайваня - социальная устойчивость, выражаемая предоставлением журналистам возможности транслировать на международную арену все ужасы событий, которые могут произойти в случае нападения Китая на остров.

Запуск своего спутникового интернета должен произойти уже через несколько лет в рамках проекта космического агентства Тайваня (TASA). Правительство уже обратилось к одному из потенциальных инвесторов - компании Draper Associates, в своё время финансирующей SpaceX и Tesla.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ещё в прошлом году от Китая всё чаще поступила угрозы в сторону Тайваня о мерах по возвращению острова в родную гавань. Тайвань же хочет на случай военного вторжения оставить возможность обеспечения работы местных медиа-ресурсов и поддержки мобильной и видеосвязи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #украина #тайвань #starlink
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Военные аналитики США: Китай не победит Тайвань в случае открытого столкновения
Депутаты Болгарии подали иск в Конституционный суд на парламент из-за военной помощи Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
100
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
12
Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
1
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
5
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
76
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
87
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
7
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
54
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
В США началось испытание дронов для перевозки опасных грузов между боевыми кораблями
+
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
13
Защищённый Blackview BV9200 доступен на Aliexpress с 50% скидкой – дисплей 120 Гц и зарядка 66 Вт
4
Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
5
AMD Ryzen 9 7950X3D получил память 3D V-Cache только на одном чиплете
17
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
5

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
88
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
28
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
36
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
109
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
35
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
23
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
6
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
57

Сейчас обсуждают

Илья Пирогов
01:38
Интересно, что там за Mint у вас такой особенный? Вот актуальный Linux Mint 21.1 со средой Mate на базе Ubuntu 22.04 LTS. Клик правой кнопкой мышки по значку динамика справа внизу на панели и вот пара...
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
CrtkR
01:35
ТНР. Вполне удобно вроде для захода, как считаете?)
Microsoft остановит поддержку Windows 7 и 8.1 уже завтра — окончательно и бесповоротно
sgs
01:25
Kutuz, ты конечно парень не глупый, но почему то забыл что политоту на главной мы тут не уважаем. Зелот и его клоны за нее сидят в вечном бане и при попытке пролезть, отправляются туда перманентом. На...
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
FireLine
01:24
Он не знает что такое курва
Последнее обновление прошивки AMD отключает несколько ядер на некоторых процессорах Ryzen 5 7600X
FireLine
01:24
Это рывок или уже прорыв ?
Последнее обновление прошивки AMD отключает несколько ядер на некоторых процессорах Ryzen 5 7600X
FireLine
01:22
Хотя бы 10 лс сделайте, а то 3.5 несерьезно. И внешний аккумулятор, чтобы можно было самому заколхозить.
Mercury Marine представила первый подвесной лодочный электромотор Avator 7.5e
ахахаxа
01:19
ещё осенью 2021г войска всу перебрасывались для нападения на Донецк,тут апрель 2022г уже ничего не значил,хохлов вооружали пиндосы 8 лет до этого,для нападения 8 марта 2022г,там приказ уже был дан на ...
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
FireLine
01:18
Серьезно есть люди играющие на 40 фпс ? Не лучше ли им консоль купить ?
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
Алексей Александрович
01:16
rampage 3 ex + x5670 (intel core i7 990x) =6000 тыс р 6ядер которые можно гнать в 4.5 ;) подсобрал брату недавно продав за 4тыс его 2100 (2 недоядра) и мать;)
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
Kasyan
01:15
Самоденацифицировались!
В Украине "пропали" два британских волонтера по пути следования во фронтовой Соледар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем