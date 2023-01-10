Тайвань активно ищет инвестиции для создания собственной спутниковой системы интернета по аналогии со Starlink Илон Маска, который на текущий момент действует в Украине в военных условиях. Страна желает позаботиться о таком варианте на случай войны с Китаем.
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Министр цифровых технологий Тайваньского острова Одри Тан отмечает успех работающего спутникового интернета Starlink в Украине. По словам представителя правительства, главная цель Тайваня - социальная устойчивость, выражаемая предоставлением журналистам возможности транслировать на международную арену все ужасы событий, которые могут произойти в случае нападения Китая на остров.
Запуск своего спутникового интернета должен произойти уже через несколько лет в рамках проекта космического агентства Тайваня (TASA). Правительство уже обратилось к одному из потенциальных инвесторов - компании Draper Associates, в своё время финансирующей SpaceX и Tesla.
Ещё в прошлом году от Китая всё чаще поступила угрозы в сторону Тайваня о мерах по возвращению острова в родную гавань. Тайвань же хочет на случай военного вторжения оставить возможность обеспечения работы местных медиа-ресурсов и поддержки мобильной и видеосвязи.