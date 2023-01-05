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Россию не пустили на крупнейшую технологическую выставку CES 2023
Объясняют это политической ситуацией.
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Начиная с 5 по 8 января 2023 года в Лас-Вегасе пройдёт крупнейшая ежегодная технологическая выставка Consumer Electronics Show 2023, в рамках которой приглашены компании от 173 стран. Россия не входит в число допущенных на выставку стран.

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Гэри Шапиро

Генеральный директор Consumer Electronics Association Гэри Шапиро, являющийся организатором CES 2023, объяснил недопуск России политической ситуацией в мире, по которой приглашать россиян является сейчас неуместным. Он отметил, что это его личная позиция и она никак не связана с политикой Соединённых Штатов Америки, в подтверждении тому - значок на его пиджаке.

По словам Гэри Шапиро, несколько российских компаний всё же просили предоставить им возможность поучаствовать в выставке, но получили отказ и рекомендацию сделать это от другой страны, если им всё же важно участие.

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В интернете уже публикуются различные статьи и новости о технике крупнейших технологических брендов, которая будет представлена на CES 2023.

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#россия #ces 2023 #ces
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