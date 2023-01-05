«Мы считаем, что охват политических сообщений следует заслужить, а не купить» - с таким заявлением Генеральный директор и сооснователь Twitter Джек Дорси в 2019 году объявил о запрете политической рекламы в социальной сети.
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Впрочем, сейчас Джек Джорси не входит даже в совет директоров, а социальная сеть с конца октября принадлежит Илон Маску. Приобретение Twitter Маском привело к уходу ряда рекламодателей, что негативно сказалось на доходах компании. Через определённое время они всё же начали возвращаться.
Команда Илон Маска отменит установленные ранее Джеком Дорси ограничения на политическую рекламу, смягчив свою рекламную политику в отношении «рекламы, основанной на причине» на территории Соединённых Штатов Америки. Также компания будет работать над согласованием своей рекламной политики с политикой средств массовой информаций, телевиденья.
Такое решение было принято для повышения доходности компании, которая на данный момент экономит на всём, включая сотрудников и офисах, где они работают.