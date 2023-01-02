Житель Кривого рога Виталий Брызгалов в бытовых условиях разработал дрон-камикадзе, который может переносить 10 килограмм взрывчатки и летать на дистанции до 300 километров. По его словам, дрон можно использовать в борьбе с иранскими «шахидами»
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Изобретатель заявил, что на данный момент сбитие одного иранского дрона-камикадзе может обойтись намного дороже, чем сам он, поэтому его дрон - решение этой проблемы. Стоимость разработанного Виталием дрона-камикадзе составляет всего 2 000 долларов, что на 8 000 долларов меньше «Герань-2»
Команда Виталия самостоятельно изготовляет необходимые для дрона детали: бензиновый двигатель, регуляторы, матрицу. Производство дрона-камикадзе занимает от 3 до 4 часов.
Все важные составляющие дрона команда Брызгалова производит самостоятельно – матрицу, бензиновый двигатель, регуляторы
В 2021 году Виталий Брызгалов также появлялся в новостях как разработчик собственного дальнобойного электрокара стоимостью 16 000 долларов. Тогда он старался привлечь к своей идее больше инвестиций.