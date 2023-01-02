Его производство занимает всего 3 - 4 часа.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Житель Кривого рога Виталий Брызгалов в бытовых условиях разработал дрон-камикадзе, который может переносить 10 килограмм взрывчатки и летать на дистанции до 300 километров. По его словам, дрон можно использовать в борьбе с иранскими «шахидами»

реклама

Изобретатель заявил, что на данный момент сбитие одного иранского дрона-камикадзе может обойтись намного дороже, чем сам он, поэтому его дрон - решение этой проблемы. Стоимость разработанного Виталием дрона-камикадзе составляет всего 2 000 долларов, что на 8 000 долларов меньше «Герань-2»

Команда Виталия самостоятельно изготовляет необходимые для дрона детали: бензиновый двигатель, регуляторы, матрицу. Производство дрона-камикадзе занимает от 3 до 4 часов.

Все важные составляющие дрона команда Брызгалова производит самостоятельно – матрицу, бензиновый двигатель, регуляторы

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В 2021 году Виталий Брызгалов также появлялся в новостях как разработчик собственного дальнобойного электрокара стоимостью 16 000 долларов. Тогда он старался привлечь к своей идее больше инвестиций.