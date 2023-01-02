Геймеров уже не удивить появлением в Minecraft реалистичных карт на основе больших мегаполисов со всеми деталями, на что у игровых строителей бывает уходит порядка года, а то и больше. Ютубер под никнеймом Nimsy решил сделать в кубической игре что-то новое и более функциональное.
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Так ему удалось реализовать шутер Valorant в Minecraft, причём речь не о простой карте, а о игровом геймплее со всеми нюансам шутера: новое оружие, эффекты, UI и другие механики из оригинальной игры. Первые его шаги по такому проекту заняли два месяца, правда, результатом он не был удовлетворён. Но уже спустя восемь месяцев контент-мейкер смог представить своим подписчикам видеоролик с полноценным обзором на Minecraft с новым видом, который во многом копировал оригинальный шутер.
На YouTube канале автора Valorant в Minecraft порядка 43 тысячи подписчиков, а тематический видеоролик уже набрал близко миллиона просмотров всего за 9 день.