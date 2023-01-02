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Иран в ходе масштабных учений «Зольфагар 1401» испытал собственную систему ПВО «Мерсад»
Система ПВО способна обнаруживать цели на расстоянии до 150 километров и поражать их на расстоянии до 40 километров.
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В рамках проведения масштабных военных учений «Zolfaghar 1401» в Оманском заливе Иран продемонстрировал работу собственную систему противовоздушной обороны «Mersad», благодаря которой отследили, навелись и сбили пару дронов.

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Разработанная Ираном система противовоздушной обороны «Mersad» способна обнаруживать цели на расстоянии до 150 километров, а также поражать их на расстоянии до 40 километров. Система противовоздушной обороны разворачивается всего за семь минут и меняет своё положение после пуска ракет такое же время.

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Anadolu отмечает, что учения начались после того, как официальные лица США предупредили об "альтернативах" в случае провала затянувшихся переговоров  в Вене по ядерной сделке с Ираном. Ядерная сделка предусматривает ограничение ядерного потенциала Ирана взамен на смягчение европейских и американских санкций, однако спустя восемь раундов переговоров страны к консенсусу не пришли, а иранская сторона продолжила наращивать производство обогащённого урана.

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#иран #zolfaghar #mersad #иран учения #мерсад
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