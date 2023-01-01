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Nacvark За пост начислено вознаграждение
Сооснователь «Яндекс» попрощался с компанией
Он полностью покинул все должности в компании.
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Аркадий Волож, являющийся сооснователем «Яндекс», ранее занимающий пост Генерального директора, после члена совета директоров компании, заявил о полном уходе от дел. О своём решении он сообщил накануне Нового года, назвав компанию проектом своей жизни. Он уточнил, что советом директоров «Яндекс» планируется реструктуризация компании и она вполне уместная.

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Своё кресло в совете директоров Аркадию Воложу пришлось покинуть ещё 3 июня 2022 года, тогда он был внесён в санкционный список Европейского союза и его уход помог убрать компанию из по удара. Официальной причиной попадания под санкции является продвижение компанией государственных СМИ и удаление критики действий правительства.

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По состоянию на 2021 год капитал Аркадия Воложа оценивался Forbes в 2.3 миллиарда долларов, также бизнесмен имеет три гражданства: российское, израильское, мальтийское. Считается, что миллиардер проживает в Израиле и продолжает оказывать консультации советам четырёх международных стартапов, однако уже не как директор «Яндекс»

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