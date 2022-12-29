Произошло это в американском штате Техас.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

McDonald’s открыли в Соединённых Штатах Америки, а именно в штате Техас, первый ресторан фаст-фуда, где персонал заменили роботами. Ресторан с роботами занимает меньше площади, чем его обыкновенная версия.

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Основной приоритет такого заведения - клиенты на автомобилях и курьеры. Заказ оформляется «посетителем» на сенсорном экране, где он расплачивается банковской картой или наличными, также можно воспользоваться мобильным приложением. После заказ на вынос едет по конвейерной ленте. Для сотрудников курьерских служб оборудована специальная парковка.

Компания желает проверить себя в автоматизации рабочих процессов, при этом не рискуя, ведь после начала пандемии 90 процентов заказов все равно приходятся на вынос, поэтому от обычного ресторана со столиками нет как такового смысла.

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Не все поддерживают эксперимент McDonald’s с заменой человеческого труда роботизированным, но компания утверждает, что на кухне работают по-прежнему сотрудники сотрудники с человеческим облике, а не металлические. Пока не планируется открытие новых ресторанов в подобном формате.