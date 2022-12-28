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Epic Games объяснили ситуацию с ошибочной раздачей Death Stranding Director's Cut
На раздачу должно было попасть стандартное издание игры.
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На зимней раздаче в Epic Games Store на католическое Рождество 25 декабря попал AAA тайтл - Death Stranding в издании Director's Cut(режиссёрская версия), однако спустя некоторое время он был заменён стандартным изданием игры, а маркетплейс встретился с перебоями.

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Как оказалось, Epic Games договорились с издателем насчёт раздачи стандартного издания игры и ни о каком Director's Cut речи не было, но, как заявило китайское подразделение Epic Games Store, новый сотрудник допустил ошибку и подменил обычное издание на режиссёрское. О дальнейшей судьбе сотрудника ничего не говорится.

Стоит отметить, что в ситуации может быть и вина самой компании, ведь техническая поддержка была уверена в раздаче режиссёрского издания, а датамайнерам удалось увидеть раздаваемый тайтл ещё за два часа до старта его раздачи. За это время можно было исправить ошибку.

Режиссёрское издание игры отличается от стандартного тем, что открывает дополнительные возможности в графической составляющей, в том числе поддержку 4K разрешения, удаляет рекламные интеграции из игры, предоставляет доступ к новым способностям и снаряжению, даёт доступ к новой миссии. Но и обычное издание вполне себе играбельное.

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