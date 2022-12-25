На это намекает тизер-изображение раздачи.

4080 по старой цене в Ситилинке

4080 по старой цене в Ситилинке

Раздача Epic Games Store продолжается: на десятый день пользователи могли забрать бесплатно Metro: Last Light Redux. Игру не могут получить российские геймеры напрямую из-за политики студии 4A Games, поэтому им придётся использовано VPN.

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Опубликованное Epic Games тизер-изображение следующего тайтла раздачи намекает, что пользователи смогут бесплатно забрать в свою коллекцию бывший эксклюзив PlayStation - Death Stranding авторства геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Связывают это с Q-pid ожерельем(носит главный герой игры), которое изображено на фоне рисунка подарочной карты. Также на это указывала утечка из сингапурского маркетплейса. В любом случае, более точно узнать смогут геймеры только 25 декабря в 18:00.

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Традиционная раздача накануне Нового года была запущена 15 декабря и продлится до 29 декабря. Каждый день появляется новый бесплатный тайтл, который могут забрать пользователи в течение 24 часов с момента старта его раздачи.