Его визит сопровождался комментариями матча.

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Основатель SpaceX, Tesla и с недавних пор единоличный владелец Twitter - Илон Маск, посетил финальный матч чемпионата по футболку между Аргентиной и Францией, проходящий в арабской стране Катар. Внезапный визит миллиардера сопровождался постами в его Twitter аккаунте, где он обновлял счёт между командами и выкладывал фотографии с трибун, котроткие видео.

Завершающим за сегодня постом на тематику футбола был пост с текстом: «Дуэль в пустыне. Лучшей игры и желать нельзя. Невероятная игра 🇦🇷 и 🇫🇷 !!!!». В свою очередь, матч между Аргентиной и Францией закончился 3:3, а послематчевое пенальти со счётом 4:2 дал однозначную победу латиноамериканской стране.

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В августе этого года Илон Маск написал в своём Twitter аккаунте, что желает приобрести футбольный клуб Манчестер Юнайтед, однако позже заявил, что это была лишь шутка. Впрочем, не первый раз Маск выделяется попытками что-то купить, позже добавляя, что это невозможно или было лишь иронией.