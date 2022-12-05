Недавнее сокращение Илон Маском половины штата сотрудников Twitter вызвало различные вопросы, в том числе как компания собирается продолжить тщательную модерацию постов. Масла в огонь подлила и проведённая амнистия, в ходе которой были разблокированы аккаунты, не нарушающие закон и не заблокированные за спам-рассылки.
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Вице-Президент компании по доверию и безопасности Элла Ирвин заявила, что Twitter по большей степени полагается на автоматизированную систему модерирования нежелательного контента, отдавая предпочтение снижению охвата популярности контента, а не полным его удалением.
Что касается определённых хэштегов и постов, которые нарушают законодательство, их модерированием занимается социальная сесть совместно с сообществом кибербезопасности Ghost Data. Так во время сотрудничества с сообществом было удалено 44 000 аккаунтов, которые нарушали законы, связанные с правами детей.
По заявлению Президента Франции Эммануэля Макрона, Илон Маск уверил главу государства, что Twitter усилит модерацию нежелательного контента, одновременно поддерживая свободу слова, тем самым придерживаясь европейских ценностей.