Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Twitter всё больше полагается на автоматизированную модерацию постов
Ранее этим занимался большой штат сотрудников.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Недавнее сокращение Илон Маском половины штата сотрудников Twitter вызвало различные вопросы, в том числе как компания собирается продолжить тщательную модерацию постов. Масла в огонь подлила и проведённая амнистия, в ходе которой были разблокированы аккаунты, не нарушающие закон и не заблокированные за спам-рассылки.

реклама

Вице-Президент компании по доверию и безопасности Элла Ирвин заявила, что Twitter по большей степени полагается на автоматизированную систему модерирования нежелательного контента, отдавая предпочтение снижению охвата популярности контента, а не полным его удалением.

Что касается определённых хэштегов и постов, которые нарушают законодательство, их модерированием занимается социальная сесть совместно с сообществом кибербезопасности Ghost Data. Так во время сотрудничества с сообществом было удалено 44 000 аккаунтов, которые нарушали законы, связанные с правами детей.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По заявлению Президента Франции Эммануэля Макрона, Илон Маск уверил главу государства, что Twitter усилит модерацию нежелательного контента, одновременно поддерживая свободу слова, тем самым придерживаясь европейских ценностей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#twitter #elon musk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск заблокировал Twitter-аккаунт Канье Уэста после недавней разблокировки
Apple возобновила партнёрские отношения с Twitter и продолжит закупать рекламу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
144
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
8
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
19
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
7
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
4
Страны ЕС и G7 согласовали «потолок» цен на российскую нефть
8
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
4
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
25
Компания Bethesda обратилась за помощью к Илону Маску в рамках разработки будущего Starfield
1
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
20
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
14
Пентагон "выкатил" новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider
9
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
113
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
46
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
26
Доллар продолжает терять долю в мировых расчётах, снизившись за 2022 год с 58% до 38%
8
Один из лучших игровых процессоров, Intel Core i7-13700KF, подешевел до 35 тысяч рублей
18
Китайская видеокарта Moore Threads MTT S50 не смогла запустить ни одной игры
10

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
8
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
19
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
73
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
121
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
31
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
34
Как современные технологии влияют на каждого из нас
11
WRC Generations: краткий обзор
7
Почему современная ракета Brimstone 2 может провалиться в украинском "прокате"
1

Сейчас обсуждают

Luck-AD
06:15
Ну сейчас сложно судить одинаковую или не очень... Тут главное что теперь Intel'у полный пи***ц... хоть в играх кое где могли а теперь что? :D
AMD готовит процессоры Ryzen 7000X3D 3D V-Cache с 16, 12 и 8 ядрами
Николай Тищенко
06:14
Если с видеокартами у АМД не очень, то с процессорами полный порядок. ✋
AMD готовит процессоры Ryzen 7000X3D 3D V-Cache с 16, 12 и 8 ядрами
Алексей Соколов
06:13
Согласен. Люди вечно такие, наберут кредитов выше своих платёжных возможностей, а потом обвиняют банки в жадности. Головой нужно думать и просчитывать все риски чтоб в жопе не оказаться. Кредиты вообщ...
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
Сергей Казанков
05:52
По правде говоря, не знаю как там у нвидии сейчас (хотя знаю - Оптимус во все поля), а у амд есть вполне себе ноутбуки, с физически отключаемой в биос встройкой. Т.е. оно не инициализируется даже. Из ...
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Владимир Забабахин
05:50
Автор болен. Не смогут перехватить))) а как перехватить то, что не существует в природе, клоун? )))
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Сергей Казанков
05:46
Ну, мне например не смешно. Он правильно всё написал, даже добавить нечего. Да, linux way, все дела. Да, не массовое явление. Да, практически всё чинится, при наличии желания и интереса. Не интересно?...
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Alxndr
05:45
"Кроме прочего, просто купив Айфон вы не сможете им пользоваться. Потому что жадная корпорация зажала зарядник и не положила его в комплект. " Веяние времени ((( Также поступает теперь и Самс. Если п...
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
den fed
05:43
Софт яблока можно заливать только с их AppStore если там заблочат то привет. Только джейлбрейк.
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
Родион Вестов
05:41
Яблоководы это секта, которая продвигает свою исключительность. Многим это нравится, ну да ради бога, если какой-то шлемазл чувствует себя особенным и не впадает в депрессию то и хрен с ним, не самая ...
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
Евгений Шрайнер
05:38
Может хотя бы с мамонтов начать. Взять слонов за основу, суррогатную мать опять же слона. Полагаю африканских. Мамонты же здоровые были, а индийские слоны поменьше африканских.
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем