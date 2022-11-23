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Игроки Call of Duty: Modern Warfare II обнаружили интересный глитч, связанный с игровыми анимациями, который может дать преимущество над оппонентом. Воспроизвести глитч достаточно просто: необходимо быстро зажимать переходить из положения "стоя" и "лёжа", тем самым происходит зависание анимации, которое даёт возможность двигаться на четверых ногах, что очень напоминает обезьяний бег.
Видео в русском сабреддите Call of Duty: Modern Warfare II
Несмотря на то, что глитч может показаться забавным, некоторые игроки всё-таки его не оценили. Помимо нереалистичной анимации, использовавшие «обезьянью походку»(в англоязычном сегменте: «G-walk») игроки из-за повышенной манёвренности становятся непростой целью. Сравнить глитч можно с баннихопом в серии игр Counter-Strike.
В недавно вышедшем Call of Duty: Warzone 2.0 тоже есть свой глитч, именуемый «стиль дельфина», воспроизведение которого напоминает бег со скольжением по земле как в The Witcher.