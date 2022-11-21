Sony отказались даже комментировать такую сделку.

Microsoft пытается завершить сделку по приобретению Activision Blizzard, являющихся разработчиком и издателем серии игр Call of Duty, но в качестве препятствия этому выступают антимонопольные регуляторы. Ключевую важность в этом играет и компания Sony, которая пытается убедить, что такая сделка нарушит антимонопольное соглашение.

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Как оказалось, Microsoft предлагали Sony свою «сделку», в ходе которой компания получит гарантии, что Call of Duty продолжит выпускаться на PlayStation в течение трёх лет, в середине ноября зашла речь о десяти годах. Sony даже не прокомментировали такое предложение, оставаясь на своей позиции, пытаясь убедить регуляторов из разных стран, что продажа Activision Blizzard может нарушить антимонопольное соглашение.

По всей видимости, Sony не желает, чтобы AAA шутер попал под полное влияние Microsoft и даже гарантии, что его издание на PlayStation продолжится, не заставляет изменить мнение компании касаемо продажи Activision.

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На данный момент сделка по продаже Activision Blizzard стоимостью 69 миллиардов долларов Microsoft не завершена и ожидает одобрение в шестнадцати странах, две из которых согласились одобрить её. Помимо этого проходит расследование Еврокомиссией.