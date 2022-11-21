За победу полагался один миллион евро.

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Проект двух жителей России - Михаила Шаронова и Анастасии Миролюбовой, под наименованием Immigram, предназначенный для "релокации" российских IT-специалистов в зарубежные страны, одержал победу на международном конкурсе питчей Slush.

За победу в конкурсе проекту полагалась выплата на общую сумму в один миллион евро, которая осуществлялась за счёт фондов General Catalyst, Accel, NEA, Northzone и Lightspeed Venture Partners. И хотя чек был получен на сцене, никаких денег основатели Immigram не получили, а их победа вызвала бурную реакцию пользователей в Twitter, в том числе среди различных изданий и инвесторов.

По итогам было принято решение об аннулировании их победы на Slush и, соответственно, отмене выплаты. Призовой фонд планировалось потратить на расширение сервис, чтобы российские IT-специалисты могли получать помощь в переезде не только в Великобританию, но и другие страны. Сами основатели стартапа давно уже переехали из России и закрепились в Великобритании, где ощутили проблемы визового режима для приезжих специалистов IT сферы, что и стало толчок для создания сервиса, помогающего избежать их.

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Ранее для участия в конкурсе питчей Slush к участникам выдвигались определённые требования: стартапу не более трёх лет и он уже получил инвестиций на сумму полмиллиона евро. Никаких требований, связанных со страной регистрации стартапа, не предъявлялось.