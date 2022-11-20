Правда, получить его честным путём не выйдет.

Несмотря на то, что с выхода долгожданной Cyberpunk 2077 прошло уже два года, а всё её секреты и лазейки за такое время игроки должны были найти, они продолжают это делать. Так пользователь Reddit OSHlN опубликовал сабреддит к игре, где поделился своей находкой - новым легендарным оружием.

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Этим оружием оказался револьвер Джонни Сильверхенда, который он получил зайдя к игровому торговцу в шкуре самого Джонни Сильверхенда, для этого ему понадобится мод NoClip и флешбэк сцена с жизни Джонни. Тогда он заметил, что в его инвентаре было оружие, внешне соответствующее Malorian Arms 3516, сделанному на заказ Джонни револьверу, однако название пистолета отличалось, впрочем, на этом все отличия заканчиваются.

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В отличие от квестового Malorian Arms 3516, конкретно "револьвер Джонни" получить честным путём не получится, только выдав консольной командой(ID: Items.Base_Silverhand). По всей видимости, разработчики забыли его заменить или посчитали нужным оставить Сильверхенду именной револьвер.