Компанией Tesla, основателем которой является Илон Маск, принято решение об отзыве около 321 тысячи автомобилей разных моделей из оборота в Соединённых Штатах Америки. Связано это с техническими проблемами, а именно неисправностью задних фонарей электрокаров, выраженной возможным их несрабатыванием после разблокировки электрокара, о чём свидетельствовали уже три жалобы.
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Похожее решение принималось касаемо моделей Tesla Model X, только там опасения были связаны с технической неисправностью системы подушек безопасности, что являлось более существенной проблемой. Тогда речь шла об отзыве 30 000 единиц вышеуказанной модели электрокаров.
Такая тенденция негативно сказывается на и так существенно упавших за год в стоимости акций компании. Несмотря на то, что за последние пять лет стоимость акций Tesla выросли на 759,42%(с 21$ до 180$), буквально больше года назад их стоимость могла быть и выше. Так за последний год акции компании упали в цене на 53,27%, из них 13,07% только за последние тридцать дней.