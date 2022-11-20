Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Tesla отзывает 321 тысячу автомобилей из США из-за технических проблем
Ранее подобное решение было принято только по отношению к Tesla Model X.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Компанией Tesla, основателем которой является Илон Маск, принято решение об отзыве около 321 тысячи автомобилей разных моделей из оборота в Соединённых Штатах Америки. Связано это с техническими проблемами, а именно неисправностью задних фонарей электрокаров, выраженной возможным их несрабатыванием после разблокировки электрокара, о чём свидетельствовали уже три жалобы.

реклама

Похожее решение принималось касаемо моделей Tesla Model X, только там опасения были связаны с технической неисправностью системы подушек безопасности, что являлось более существенной проблемой. Тогда речь шла об отзыве 30 000 единиц вышеуказанной модели электрокаров.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Такая тенденция негативно сказывается на и так существенно упавших за год в стоимости акций компании. Несмотря на то, что за последние пять лет стоимость акций Tesla выросли на 759,42%(с 21$ до 180$), буквально больше года назад их стоимость могла быть и выше. Так за последний год акции компании упали в цене на 53,27%, из них 13,07% только за последние тридцать дней.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #elon musk #tesla model y #tesla model x #tesla model
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TESLA отказывается от чипов SAMSUNG в своих автомобилях
Honda готовит к выходу электромобиль с интегрированной PlayStation 5
Sony и Honda планируют установить консоли PS5 в свой электромобиль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессор AMD Ryzen 5 7600X теоретически можно переделать в Ryzen 9 7900X - все чиплеты на месте
13
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
21
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
GeForce RTX 4080 сильно подешевела в РФ и стоит ниже менее скоростной GeForce RTX 3090 Ti
10
Стоит ли покупать SSD под игры и фильмы, и почему выгоднее выбрать HDD на 6 Тб
22
Инсайдеры назвали 30 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
GeForce GTX 1060 набирает обороты и надолго останется на первом месте по популярности у геймеров
7
AMD пытались потроллить NVIDIA за сгорающие разъемы, но вызвали насмешки в свой адрес
23
Postal III сняли с продажи в Steam, а разработчики серии порекомендовали всем желающим качать «этот мусор» с торрентов
2
ВКС РФ получили партию самолетов Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф-1С
+
«Майнер в носках» разобрал MSI RTX 4090 Gaming X и нашел дополнительные проблемы карты
9
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Snapdragon 8 Gen 2 устанавливает новые рекорды многоядерной производительности в Geekbench
3
Основатель TSMC пояснил, что выпускать чипы в США не так выгодно, как на Тайване
4
Игровые Mini-LED мониторы идут в народ - появился 27-дюймовый 2К дисплей, с 165 Гц и ценой в 240$
6
Как умные роботы-пылесосы Roidmi 3-в-1 решают проблему уборки и помогают освободить руки владельца
+
Blizzard планирует присоединиться к санкциям против игроков из России и Белоруссии
11
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
67
Ubisoft начала возвращать свои игры в Steam
+

Популярные статьи

Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
40
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
32
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
6
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
22
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
21
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
19
Почему графика в играх на ПК не улучшается – при чём тут NVIDIA, и когда видеокарты подешевеют
29
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
510
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
13
Экономно покупаем игры для PlayStation в Черную Пятницу
+

Сейчас обсуждают

Grotlon
20:49
Вот что конкуренция делает. Цены на Ryzen 5000 AMD держала долго.
AMD снизила цены на процессоры Ryzen 7000 в официальном интернет-магазине
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
20:48
для начала научиться пользоваться пендоским гуглом. "Мы продолжим международную изоляцию России": из-за агрессии в Украине Евросоюз меняет отношения с РФ
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
tomirlan
20:48
про ведьмак 3 все верно) жду ремастер и перепройду на 3080ti мой список: diablo2 star craft2 Fallout3 Heroes of Might and Magic 3 Prince of Persia: Warrior Within TES 4-5 Divinity: Original Sin1-2 F...
10 великолепных игр, ради которых я покупал новые видеокарты и не пожалел об этом
Listoman
20:48
А с каких пор 6800xt стала равна 4080? Почему бы не пойти ещё дальше и не собрать на 1030, тогда 10к компов получится собрать)
За цену одной видеокарты RTX 4080 можно собрать целый игровой компьютер с Radeon RX 6900 XT
SeTi2019
20:46
Как же любят россияне жить в самопридуманной вселенной. 1. Все росканалы обрезали видео до момента, как один россяинин решил погеройствовать, поставив в опасность жизни других, что в итоге и получилос...
Предположительно ликвидирован один из "палачей", расстрелявших обездвиженных пленных
Мимо
20:46
Говно - твой мозг. И оказывается это говно нужно тебе самому.
AMD снизила цены на процессоры Ryzen 7000 в официальном интернет-магазине
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
20:43
не пизди дaлбаеб "Китайский бизнес уже вовсю развернул агрессивное "химическое" сельское хозяйство, не заботясь о сохранности земель. О нелегальном вывозе леса и говорить не приходится. Он уже многок...
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Яблоко
20:43
The Settlers, Age of Empires, Anno, Half-Life, C&C Tiberian Sun, Neverwinter Nights, No Man's Sky, Elite, Star Citizen.
10 великолепных игр, ради которых я покупал новые видеокарты и не пожалел об этом
Grotlon
20:43
Там еще чиплеты мелкие, с них плохо тепло снимается.
AMD снизила цены на процессоры Ryzen 7000 в официальном интернет-магазине
Антон Васильев
20:38
Наверно цены такие, потому-что разбирают )))
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i7-13700K нового 13-го поколения — взгляд на цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем