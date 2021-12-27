И прекратили её по просьбе основателя портала "Гулагу.Нет", ранее опубликовавшего кадры жестокого обращения сотрудников ФСИН с заключёнными тюрем.

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Группа хакеров Universal устроила DDoS атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Хакеры связались с представителями правозащитного портала "Гулагу.Нет", где были опубликованы кадры жестокого обращения сотрудников ФСИН с заключёнными российских тюрем, после чего сообщили, что согласны с позицией правозащитников и устроят "вендетту", обрушив работу серверов ФСИН и распространив ролики с пытками по интернету.

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Основатель портала "Гулагу.Нет" обратился к хакерам, попросив дать сотрудникам службы исполнения наказаний наладить работу своего сайта, также добавив, что надеется сотрудники тюрем прекратят заниматься пытками заключённых. После этого сообщения атаки прекратились и сайт вновь заработал.

Группа хакеров Universal хотя и дала сайту заработать, но заявила, что продолжит спам-рассылку с кадрами пыток заключённых для освещения проблемы.

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Работа правозащитного портала "Гулагу.Нет" была начата ещё в 2015, тогда основатель проекта Владимир Осечкин покинул Россию и был объявлен в розыск. Ситуация со временем затихла, но после очередного наплыва кадров с избиениями со стороны сотрудников ФСИН в отношении заключённых, основатель правозащитного портала был объявлен в розыск.