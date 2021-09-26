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Nacvark
GSC Game World проводит творческий конкурс на ключи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Для участия достаточно лишь придумать девиз группировке.
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GSC Game World объявили о проведении творческого конкурса, где необходимо придумать девиз группировке. Участие можно принять в комментариях в одной из перечисленных социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter и Discord.

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Разработчики хотят, чтобы игроки придумали и написали в комментариях свой варианта девиза к одной из группировок во вселенной S.T.A.L.K.E.R., причём он может быть юмористического характера, а никаких ограничений в длине слогана нет. Всего в конкурсе 10 призовых мест:

  • 1 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Ultimate Edition;
  • 2 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Deluxe Edition;
  • 3 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Standard Edition;
  • 4 - 7 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. Trilogy, Cossacks and American Conquest Pack, Complete Cos-sacks 3 Experience;
  • 8 - 10 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. Trilogy, Cossacks and American Conquest Pack;

Конкурс был запущен 24 сентября и пройдёт вплоть до 1 октября. О результатах будет объявлено в официальных социальных сетях S.T.A.L.K.E.R.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. #gsc #gsc gameworld #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chernobyl
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