GSC Game World объявили о проведении творческого конкурса, где необходимо придумать девиз группировке. Участие можно принять в комментариях в одной из перечисленных социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter и Discord.
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Разработчики хотят, чтобы игроки придумали и написали в комментариях свой варианта девиза к одной из группировок во вселенной S.T.A.L.K.E.R., причём он может быть юмористического характера, а никаких ограничений в длине слогана нет. Всего в конкурсе 10 призовых мест:
- 1 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Ultimate Edition;
- 2 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Deluxe Edition;
- 3 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Standard Edition;
- 4 - 7 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. Trilogy, Cossacks and American Conquest Pack, Complete Cos-sacks 3 Experience;
- 8 - 10 место: ключ S.T.A.L.K.E.R. Trilogy, Cossacks and American Conquest Pack;
Конкурс был запущен 24 сентября и пройдёт вплоть до 1 октября. О результатах будет объявлено в официальных социальных сетях S.T.A.L.K.E.R.