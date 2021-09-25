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Nacvark
В Epic Games Store раздают симулятор заключённого The Escapists
Забрать игру можно вплоть до 30 сентября.
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В Epic Games Store к бесплатному скачиванию доступна разработанная в 2015 году студией Team17 игра The Escapists, представляющая из себя симулятор заключённого, цель которого - сбежать из тюрьмы.

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Стартовый капитал для разработки игры составил всего 7 131 фунтов стерлингов, поэтому рассчитывать на эффектную графику не стоит. Однако на геймплей разработчики не поскупились, так для того, чтобы игроку сбежать из тюрьмы, придётся выстроить собственный план, учитывая многие моменты: камеры видеонаблюдения, плановые обходы надзирателей, расписание патрулей и многое чего другого. 

Помимо этого игрок должен заниматься заниматься развития своего персонажа: посещать библиотеку, спортзал, зарабатывать деньги, добывать оружие, другие контрабандные предметы. Не малую важность играют и отношения с другими заключёнными, которые могут как помочь в побеге, так и сорвать план.

Добавить The Escapists в свою библиотеку можно либо перейдя по следующей ссылке, либо через приложение Epic Games Store. Акция продлится до 30 сентября.

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