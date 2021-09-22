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Apple приступила к разработке ряда алгоритмов по выявлению депрессии у пользователей iPhone. Смартфон будет собирать различные данные, такие как: выражение лица человека, частоту сердечных сокращений, режим сна, скорость набора текста, количество опечаток и содержание самого текста.

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Чтобы избежать утечки конфиденциальных данных, компания будет сохранять их на памяти телефона, а не собственных серверах. Пока технология находится на начальной стадии, однако руководство смотрит на перспективу оптимистично, в том числе главный операционный директор Apple Джефф Уильямс, курирующий подразделения, связанные со здравоохранением.

Ранее Apple запустили сотрудничество с Калифорнийским университетом, занимающийся исследованием стресса, депрессий, когнитивных расстройств. Компания также работает совместно с частным университетом Дьюка в Северной Каролине над проектом по выявлению признаков аутизма у детей с помощью камеры в iPhone.