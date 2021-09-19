Стример продолжил играть во время землетрясения
Калифорнийский стример Reynald Tacsuan принимал участие в турнире по Guilty Gear: Strive, который транслировал на своём Twitch канале. Всё шло по плану, как вдруг началось землетрясения, магнитуда которого достигала 4.3. Правда, стример не очень был обеспокоен этим фактом.
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По большей степени он возмутился, что ему проблематично играть во время землетрясения, после продолжил участие в турнире сидя на корточках, чтобы толчки ему не мешали. В своём Twitter стример опубликовал соответствующий пост, заявив: "я либо погибну во время землетрясения, либо выиграю".
По итогам поединок был выигран, но турнир проигран. Несмотря на это, Reynald Tacsuan оказался лучшим игроком своей команды.
Не так давно стример CakeAssault выиграл в турнире и очень был рад этому, настолько, что встал с кресла и начал размахивать руками. Правда, в результате он вывих плечо и свалился на пол. Хотя серьёзных последствий за этим не последовало, в следующий раз он явно будет более сдержанно радоваться победам.
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