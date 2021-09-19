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Калифорнийский стример Reynald Tacsuan принимал участие в турнире по Guilty Gear: Strive, который транслировал на своём Twitch канале. Всё шло по плану, как вдруг началось землетрясения, магнитуда которого достигала 4.3. Правда, стример не очень был обеспокоен этим фактом.

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По большей степени он возмутился, что ему проблематично играть во время землетрясения, после продолжил участие в турнире сидя на корточках, чтобы толчки ему не мешали. В своём Twitter стример опубликовал соответствующий пост, заявив: "я либо погибну во время землетрясения, либо выиграю".

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По итогам поединок был выигран, но турнир проигран. Несмотря на это, Reynald Tacsuan оказался лучшим игроком своей команды.

Не так давно стример CakeAssault выиграл в турнире и очень был рад этому, настолько, что встал с кресла и начал размахивать руками. Правда, в результате он вывих плечо и свалился на пол. Хотя серьёзных последствий за этим не последовало, в следующий раз он явно будет более сдержанно радоваться победам.