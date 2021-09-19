Разработчик Battlefield 2042 уверен, что игру больше не будут откладывать
Недавно выход Battlefield 2042 был перенесён на 19 ноября, ранее игра должна была выйти 22 октября. Связано это с тем, что компании пришлось перейти на дистанционный формат организации рабочего процесса. Один из разработчиков не видит в этом как таковой проблемы.
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По мнению Нильса Столинги, отвечающего за игровой геймплей, это не создаст особой проблемы для игроков, ведь за 4 недели разработчики смогут исправить многие возникшие ошибки в ходе появления новых функций и не наступить на грабли Cyberpunk 2077, сама же игра близка к финальной версии.
Пользователь barbaresh добавил, что Battlefield V тоже откладывала дату релиза, но на выходе игра все равно была сырой. Нильс Столинг считает, что это не случай Battlefield 2042, ведь Battlefield V откладывалась ещё на стадии разработки, а не финального тестирования с исправлением ошибок. Разработчик добавил, что ему можно не верить, но он настроен оптимистично.
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