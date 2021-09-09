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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илон Маска в Россию на чаепитие. Руководитель государственной космической корпорацией отметил, что миллиардер смел в своих решениях и за это он его уважает. Также Дмитрий Рогозин добавил, что SpaceX реализует задумки, которые Роскосмос мог бы воплотить в России, но распад Советского Союза временно приостановил космическую программу страны.

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Сам Илон Маск не растерялся и спросил в Twitter какой чай предпочитает Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса сообщил, что неплохо было бы начать с индийского чая, который любила его бабушка.

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При этом отношения Дмитрия Рогозина и Илон Маска нельзя назвать тёплыми. Дмитрий Рогозин не столь позитивно смотрит на разработки своего американского коллеги, в том числе и на знаменитый "батут" - Crew Dragon, разработанный для транспортировки космонавтов на МКС. Буквально недавно глава Роскосмоса обвинил основателя SpaceX в работе на Министерство Обороны Соединённых Штатов Америки и что выпускаемые им ракеты будут использоваться для транспортировки американского спецназа.