Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска, основателя аэрокосмической компании SpaceX, работающей над космическим кораблём Starship, в работе на Пентагон. По мнению генерального директора Роскосмоса, миллиардер воспользуется этой разработкой для межконтинентального переброса военного спецназа, а деньги на разработку ему покрывает управление Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки.
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Один из пользователей Twitter перевёл это сообщение на английский язык и отправил его Илону Маску, на что получил ответ: "Хватит проецировать!". Проецирование - результат самозащиты при параноидном расстройстве личности, по которому человек приписывает свои мысли другим людям.
Стоит отметить, что Военно-Воздушные Силы Соединённых Штатов Америки выступают не против работы с ракетами Starship в рамках программы Rocket Cargo. Пентагон готов воспользоваться услугами SpaceX, если после успешного тестирования компания сможет пообещать скорость доставки 100 тонн груза в час в любую точку планеты.
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