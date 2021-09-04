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Блогер сравнил графику Battlefield 3 и Battlefield Mobile

Battlefield Mobile может выйти уже в 2022 году.
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Блогер Cycu1 опубликовал на своём YouTube канале видео, где он сравнивает графику двух игр - ПК версии Battlefield 3, вышедшей в 2011 году и ещё не вышедшей Battlefield Mobile, предназначенной для мобильных устройств.

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На видео блогер использует кадры из Battlefield 3, а также фотографии Battlefield Mobile из Google Play, так как игра, или геймплейный трейлер к ней, ещё не вышел. Сравнение происходили на относительно похожих моментах, например, когда танк стреляет в здание на локации "Восточный базар".

В 2019 году Activision выпустила мобильную версию своего шутера Call of Duty под названием Call of Duty: Mobile. В комментариях к видео пользователи отмечают, что в случае выхода мобильной Battlefield готовы удалить шутер от Activision.

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Анонсирование Battlefield Mobile состоялось Electronic Arts в апреле этого года. Над игрой работает DICE совместно с купленной в 2018 году Electronic Arts студией Industrial Toys, специализирующейся на разработке мобильных игр. Разработчики рассчитывают на выход Battlefield Mobile в 2022 году.

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Игорь Романюк
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Если сравнивать с прошлой частью, то и багов меньше, лучше с графикой, больше подсказок по ролевой системе. Если и сюжет будет на уровне то это 9 из 10
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Вскукарек Интелбоев
04:22
Еблан что ли, за комп железо ещё лицо бить 😂 у моего корефана интел, у меня амд и ничего страшного. Я не имею ничего против какого либо железа, а вот фанатикам тупоголовым не мешало бы в в рожу заряд...
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шопоголик
03:51
С этой игрой долго будут сравнивать остальные .Явно выше среднего получился проект .Каждому хотелки не создашь ,для общей массы игра удалась .Допилят потихоньку ,вроде и мультик обещают .
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