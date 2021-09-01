В Китае вступают в силу временные ограничения для несовершеннолетних геймеров
Официальный центр информации и пресс-конференций Китайской Народной Республики "Синхуа" подтвердил, что в силу вступают новые ограничения для несовершеннолетних геймеров. Принять такое решение правительство решило из-за растущей "игровой зависимости"
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Теперь игровые студии, работающие в Китае, обязаны ограничить в своих приложения времяпровождение для китайских несовершеннолетних геймеров тремя часами в неделю. Если быть точнее, играть китайские дети смогут только в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные дни с 20:00 до 21:00. Также в приложениях по типу Steam, Blizzard, Tencent должны более тщательно проверять правдивость данных пользователей при выставлении даты рождения.
На фоне этого правительство начнёт проверку игровых клубов, чтобы они придерживались действующему законодательству.
До этого ограничения на игры для лиц не достигших 18 лет составляли всего полтора часа в будние и три часа в выходные, праздничные дни.
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