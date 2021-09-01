Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Официальный центр информации и пресс-конференций Китайской Народной Республики "Синхуа" подтвердил, что в силу вступают новые ограничения для несовершеннолетних геймеров. Принять такое решение правительство решило из-за растущей "игровой зависимости"

реклама

Теперь игровые студии, работающие в Китае, обязаны ограничить в своих приложения времяпровождение для китайских несовершеннолетних геймеров тремя часами в неделю. Если быть точнее, играть китайские дети смогут только в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные дни с 20:00 до 21:00. Также в приложениях по типу Steam, Blizzard, Tencent должны более тщательно проверять правдивость данных пользователей при выставлении даты рождения.

На фоне этого правительство начнёт проверку игровых клубов, чтобы они придерживались действующему законодательству.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

До этого ограничения на игры для лиц не достигших 18 лет составляли всего полтора часа в будние и три часа в выходные, праздничные дни.