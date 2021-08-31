Игроки Microsoft Flight Simulator могут пронаблюдать за ураганом "Ида"
Получившая известность Microsoft Flight Simulator, где игроки могут в качестве водителя самолёта посетить разные точки Земли и даже пролететь над собственным домом, дал возможность пронаблюдать за ураганом "Ида". Метеорологи считают, что надвигающийся ураган может стать самым разрушительным за последние 16 лет. Власти Соединённых Штатов Америки предупредили, что жителям определённых районов Луизианы следует эвакуироваться.
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Пользователь запечатлел ураган Ида, который сейчас находится в Мексиканском заливе во время игры в Microsoft Flight Simulator, где присутствует возможность включить симуляцию реальной погоды, основанной на данных Meteoblue. Автор видео пролетел ураган на дроне с камерой, что в реальной жизни невозможно, ведь мощь урагана уже смогла изменить направление течения реки Миссисипи, связанной с Мексиканским заливом.
Microsoft Flight Simulator разработана Xbox Games Studios и вышла на свет 18 августа 2020 года. Игра доступна к покупке за 60 долларов или по подписке Xbox Game Pass Ultimate.
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