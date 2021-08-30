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Системные требования современных игр, включая требуемое дисковое пространство для их установки, зачастую удивляет и расстраивает одновременно. Так для установки той же Battlefield V требуется как минимум 100GB памяти на диске.

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По какой-то из причин Electronic Arts объявили о коллаборации с Western Digital, их цель - выпустить SSD в комплекте с Battlefield 2042. Комплект предполагает SSD Western Digital SN750 SE NVMe(Black) на 500GB за 110 долларов или на 1TB за 180 долларов, куда войдёт цифровой ключ от ещё не вышедшего шутера. Стоит отметить, что этот SSD не предназначен для консолей, а вот для владельцев ПК станет неплохим поводом обновить диск.

Выход самой Battlefield 2042 ожидается 22 октября этого года на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One X/S. На данный момент игра уже доступна к предварительному заказу, а некоторые пользователи могут испытать себя в качестве тестировщиков бета-версии.