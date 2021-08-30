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Серия игр Skyrim выделяется большим количеством модификаций, цель которых разнообразить геймплей. Это действительно привлекает по сей день геймеров к этой игре. Один из модмейкеров выпустил модификацию NoSkyrim к The Elder Scrolls V: Skyrim.

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Модификация не предполагает добавление новых персонажей, оружия, брони или квестов, она лишь запрещает пользователям играть, не давая двигаться после загрузки мира. Сам создатель мода назвал своё творение "величайшим", ведь он действительно добавляет что-то новое. Пользователи благодарят создателя NoSkyrim, так как раньше им, чтобы добиться такого результата, приходилось установить более сотни модификаций, а сейчас хватает одной.

По очевидным причинам NoSkyrim был удалён модерацией с сайта NexusMods. Создатель модификации создал петицию, где просит вернуть мод на сайт. Пользователи даже создали сабреддит "r/savenoskyrim", обращаясь к модерации по поводу возврата мода.

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Учитывая характер модификации, рассчитывать на её возврат вряд ли стоит. Поступок со стороны модерации вполне очевидный, иначе каждый пользователь, установивший мод по незнанию, сломает себе игру.