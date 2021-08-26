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Игрушечную модель автомобиля Tesla Model X с автографом основателя Tesla Илона Маска продают на сайте торгового дома Autographia совместно с создателями токена HODL. Лот представляет из себя саму игрушечную копию популярного электрокара с автографом, а также три NFT токена. Подлинность NFT токенов и самого автографа подтверждается Beckett, специализирующейся на проверке подлинности лотов.

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NFT токены включают в себя цифровую копию игрушечной Tesla Model X, видео с доказательством подлинности автографа, сделанного Илоном Маском в Лос-Анджелесе, и другие коллекционные токены HODL Diamond. На данный момент за лот предлагают ставку в 0.4 Ethereum, что равносильно почти 1.3 тысячи долларов.

Последняя ставка была сделана ещё в начале аукциона - 3 дня назад, до его конца осталось всего 4 дня. Организаторы аукциона убеждают пользователей, что их лот поистине "революционный" в истории NFT и в будущем возрастёт в цене.