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В своём официальном Twitter GSC Game World сообщила, что их студия открыла набор разработчиков. Приветствуются как опытные разработчики, так и начинающие, желающие примкнуть к одной из игровых студий. Всего открыто 34 вакансии, задевающие разные области: дизайн, программирование, анимация, нарративный дизайн, UI, HR, тестирование.

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На данный момент студия имеет один активный проект и это S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl. По всей видимости, набираемый штат разработчиков будет обучаться в компании, чтобы в дальнейшем приступить к работе над новыми проектами, иначе вряд ли можно объяснить появление стольких мест во время финальных этапов разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl.

Выход самой S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl ожидается 28 апреля 2022 года на PC, Xbox Series X/S и, возможно, позже PlayStation 5. Это первая часть серии S.T.A.L.K.E.R., издаваемая на консолях. На данный момент игра уже доступна к предварительному заказу в Steam.