Пожаловавшейся на вылеты PS4 версии Cyberpunk 2077 геймерше предложили обновить драйвера видеокарты
Многообещающий анонс патча 1.3 к Cyberpunk 2077 обещал исправить многие недоработки игры и сделать её "такой стабильной, которой она ещё не была". К сожалению, патч решил не все проблемы. Девушка-геймер под никнеймом Helena_Noe опубликовала пост в Twitter, где обратилась к CD Projekt Red с вопросом о вылетах игры.
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Разработчики ответили геймерше, что в таких случаях проблема таится обычно в железе устройства или драйверах, также они попросили её уточнить на чём она играет и обновляла ли драйвера до последних версий. Нюанс в том, что на предоставленной фотографии отчётливо видно, что речь идёт именно о PS4 версии Cyberpunk 2077.
Ранее CD Projekt Red анонсировали три бесплатных дополнения к Cyberpunk 2077, правда, они оказались не более чем косметические. За крупные сюжетные обновления вроде тех, что были в The Witcher 3: Wild Hunt, придётся платить. Как сообщили разработчики во время прямой трансляции на Twitch, на данный момент они работают над сюжетными DLC.
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