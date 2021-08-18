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На официальном Twitch канале CD Projekt Red провели прямую трансляцию, где рассказали о патче 1.3 и трёх новых дополнениях к Cyberpunk 2077. Разработчики отмечают, что с выходом патча игра станет стабильнее, чем когда-либо.

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В патче 1.3 из нововведений стоит отметить новую игровую карту, возможность перераспределения очков прокачки, а также небольшие изменения в крафтовой системе. Полный список нововведений патча 1.3 можно посмотреть по следующей ссылке.

Анонсированные бесплатные дополнения представляют из себя альтернативный образ Джонни Сильверхенда, новый транспорт и элементы персонализации. Кроме этих косметических изменений DLC ничего более не добавят, а их выход вскоре состоится.

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Под конец прямой трансляции представитель CD Projekt Red заявил, что их студия уже работает над бесплатными и платными полномасштабными сюжетными дополнениями к Cyberpunk 2077. Крупные DLC вроде тех, что были в The Witcher 3: Wild Hunt, будут платными.