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Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг продал за последние два месяца пакет акций компании на общую сумму в 160 миллионов долларов. Ранее Хуанг уже продавал акции, но не более чем на 80 миллионов долларов.

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Такое решение связывают с возможной неудачей в покупке компании Arm за 40 миллиардов долларов, которую может заблокировать британский главный казначей и министр цифровизации Оливер Доуден. На данный момент соответствующее обращение Оливера было отправлено в управление рыночной деятельности и конкуренции, чтобы оценить риск удара этой сделкой по национальной безопасности.

Новость о покупке Arm значительно повысила стоимость акций NVIDIA, поэтому если сделка действительно сорвётся, последует обратная реакция. Возможно, это и сподвигло Дженсена Хуанга продать акции компании на пике.

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Ранее была новость, что некоторое время на конференции GTC 2021 вместо самого Дженсена Хуанга присутствовала его 3D модель.